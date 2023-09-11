Мошенники выманили у 94-летнего генерала-полковника сотни тысяч рублей в Москве

Мошенники выманили у бывшего начальника Политуправления Центральной группы войск СССР, генерала-полковника сотни тысяч рублей в Москве, сообщает издание Baza.

По имеющейся информации, 94-летнему мужчине позвонила женщина, представившаяся его внучкой. Она сказала, что попала в аварию, после чего передала трубку якобы полицейскому.

Мошенник сообщил пенсионеру, что его родственница может получить уголовный срок из-за ДТП. Чтобы избежать наказания, он предложил заплатить выкуп в размере полутора миллионов рублей. Обозначенной суммы у пожилого мужчины не оказалось, тогда лжеполицейский согласился на меньшие деньги. Бывший генерал завернул 635 тысяч рублей в полотенце и передал их курьеру на улице.

Спустя некоторое время пенсионер позвонил внучке, та сообщила, что в ДТП не попадала. Пострадавший обратился в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».