Мошенники придумали новую схему обмана родственников жертвы

Мошенники придумали новую схему обмана: они вынуждают отдать деньги не только саму жертву, но и ее родственников, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Сбера.

Эксперты пояснили, что сначала аферисты действуют по отработанной схеме: звонят потенциальной жертве от имени работников банка и сообщают, что со счетов якобы пытаются похитить деньги злоумышленники. Чтобы сохранить денежные средства, клиенту предлагается оформить кредит и вместе с личными накоплениями перевести его на так называемый безопасный счет.

После того, как жертва перевела все деньги на мошеннический счет, аферисты просят дать им контакты родственников, чтобы «предупредить их об опасности». Затем они звонят по предоставленным телефонам и обманывают людей по такой же схеме.