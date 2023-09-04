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23:32, 04 сентября 2023
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Мошенники обманули столичного врача на миллионы рублей

Мошенники обманули столичного врача на миллионы рублей

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мошенники обманули столичного врача-пенсионера на миллионы рублей. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал пострадавший, с конца августа ему звонили аферисты, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убеждали москвича, что его счета находятся в руках злоумышленников, и чтобы не потерять сбережения, призывали его перевести деньги на якобы безопасные счета.

В результате пожилой мужчина потерял 13 496 450 рублей. Полиция начала проверку.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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