23:32, 04 сентября 2023
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Мошенники обманули столичного врача на миллионы рублей
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Мошенники обманули столичного врача-пенсионера на миллионы рублей. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Как рассказал пострадавший, с конца августа ему звонили аферисты, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убеждали москвича, что его счета находятся в руках злоумышленников, и чтобы не потерять сбережения, призывали его перевести деньги на якобы безопасные счета.
В результате пожилой мужчина потерял 13 496 450 рублей. Полиция начала проверку.