Мошенники обманули столичного врача на миллионы рублей

Мошенники обманули столичного врача-пенсионера на миллионы рублей. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал пострадавший, с конца августа ему звонили аферисты, представлявшиеся сотрудниками банка. Они убеждали москвича, что его счета находятся в руках злоумышленников, и чтобы не потерять сбережения, призывали его перевести деньги на якобы безопасные счета.

В результате пожилой мужчина потерял 13 496 450 рублей. Полиция начала проверку.