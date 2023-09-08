Мошенники начали обманывать россиян при помощи фейкового ресурса «Госуслуг»

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты начали обманывать юзеров при помощи Telegram-канала, имитирующего официальный ресурс «Госуслуг». Об этом РИА Новости рассказали эксперты платформы по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

С помощью канала фейкового ресурса злоумышленники могут внедрять на телефоны жертв вредоносные программы и похищать их деньги. Так, в некоторых популярных Telegram-каналах рекламируют закрытый канал под названием «Госуслуги в Telegram» с юзерпиком, похожим на логотип официального сервиса.

При попытке вступить в этот канал, пользователь попадает к боту, через который ему предлагают пройти по еще одной ссылке. Специалисты отмечают, что обе ссылки, как на вступление, так и вторая, являются вредоносными.