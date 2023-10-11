Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

Новую схему мошенничества в Telegram-чатах раскрыла «Ленте.ру» юрист Анна Фролова.

Мошенники делают рассылку участникам каналов предпринимателей. Потенциальными жертвами в этом случае становятся женщины. Аферист начинает общение на тему бизнеса и рассказывает о своих якобы достижениях, а затем советует скачать приложение.

Чтобы вызвать большее доверие, злоумышленник предлагает заплатить первые 100 долларов. Через сутки эта сумма увеличивается до 150 долларов, а жертва мошенничества выводит деньги и попадает «на крючок». Из-за азарта женщины могут вложить все свои деньги, а когда средств больше не будет, счет заблокируется, и деньги уйдут аферистам.