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02:35, 11 октября 2023
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Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

Раскрыта новая схема мошенничества в Telegram

© Фото: Unsplash

Новую схему мошенничества в Telegram-чатах раскрыла «Ленте.ру» юрист Анна Фролова.

Мошенники делают рассылку участникам каналов предпринимателей. Потенциальными жертвами в этом случае становятся женщины. Аферист начинает общение на тему бизнеса и рассказывает о своих якобы достижениях, а затем советует скачать приложение.

Чтобы вызвать большее доверие, злоумышленник предлагает заплатить первые 100 долларов. Через сутки эта сумма увеличивается до 150 долларов, а жертва мошенничества выводит деньги и попадает «на крючок». Из-за азарта женщины могут вложить все свои деньги, а когда средств больше не будет, счет заблокируется, и деньги уйдут аферистам.

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