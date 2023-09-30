Раскрыты новые схемы мошенничества

Новые схемы мошенничества раскрыл «Ленте.ру» генеральный директор российской IT-компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин.

Так, мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками ФСБ. Они сообщают, что россиянина подозревают в госизмене якобы из-за перевода средств на помощь иностранным военным.

С помощью искусственного интеллекта аферисты научились имитировать голоса: для этого им требуются аудиозапись речи человека.

Кроме того, злоумышленники обманывают занимающихся криптовалютой граждан. Они используют фейковые ICO: создают фейковые проекты, собирают инвестиции и исчезают с этими средствами, не выполнив обещанные обязательства.