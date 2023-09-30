06:59, 30 сентября 2023
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Раскрыты новые схемы мошенничества
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Новые схемы мошенничества раскрыл «Ленте.ру» генеральный директор российской IT-компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин.
Так, мошенники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками ФСБ. Они сообщают, что россиянина подозревают в госизмене якобы из-за перевода средств на помощь иностранным военным.
С помощью искусственного интеллекта аферисты научились имитировать голоса: для этого им требуются аудиозапись речи человека.
Кроме того, злоумышленники обманывают занимающихся криптовалютой граждан. Они используют фейковые ICO: создают фейковые проекты, собирают инвестиции и исчезают с этими средствами, не выполнив обещанные обязательства.