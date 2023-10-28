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03:20, 28 октября 2023
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Моргенштерн отказал Собчак в поцелуе. Что произошло между двумя звездами?

Моргенштерн отказал Собчак в поцелуе. Что произошло между двумя звездами?
© Кадр: Telegram-канал «Самые СЛИВки»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) отказал известной российской телеведущей и журналистке Собчак в поцелуе. Однако их объятия попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Самые СЛИВки».

Журналистка прилетела в Дубай, чтобы взять у скандального артиста интервью, однако их встреча состоялась не сразу. Накануне в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов прошел ураган, который сорвал съемки.

На кадры попал момент, когда Моргенштерн стоит в ожидании Собчак возле лифта. Когда журналистка выходит из кабины, она тянется поцеловать рэпера в щеку в знак приветствия, но тот поворачивает голову и просто обнимает ее.

Ранее Собчак прилетела в Дубай к рэпера в необычном наряде.

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