Моргенштерн отказал Собчак в поцелуе. Что произошло между двумя звездами?

Журналистка прилетела в Дубай, чтобы взять у скандального артиста интервью, однако их встреча состоялась не сразу. Накануне в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов прошел ураган, который сорвал съемки.

На кадры попал момент, когда Моргенштерн стоит в ожидании Собчак возле лифта. Когда журналистка выходит из кабины, она тянется поцеловать рэпера в щеку в знак приветствия, но тот поворачивает голову и просто обнимает ее.

Ранее Собчак прилетела в Дубай к рэпера в необычном наряде.