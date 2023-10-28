03:20, 28 октября 2023
1 мин.
Моргенштерн отказал Собчак в поцелуе. Что произошло между двумя звездами?
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан иностранным агентом) отказал известной российской телеведущей и журналистке Собчак в поцелуе. Однако их объятия попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Самые СЛИВки».
Журналистка прилетела в Дубай, чтобы взять у скандального артиста интервью, однако их встреча состоялась не сразу. Накануне в самом крупном городе Объединенных Арабских Эмиратов прошел ураган, который сорвал съемки.
На кадры попал момент, когда Моргенштерн стоит в ожидании Собчак возле лифта. Когда журналистка выходит из кабины, она тянется поцеловать рэпера в щеку в знак приветствия, но тот поворачивает голову и просто обнимает ее.
Ранее Собчак прилетела в Дубай к рэпера в необычном наряде.