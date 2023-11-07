Моргенштерн бросил очередную девушку. Что с ним не так?!

Что с ним не так?! Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) бросил свою очередную девушку, он сообщил об этом в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Музыкант расстался с моделью и блогершей Лизой Василенко. «Лиза была моей первой сумасшедшей любовью… Когда буря гормонов потускнела, мы встали перед взрослым выбором: идти ли дальше вместе по этой жизни. И поняли, что не получится», — рассказал он.

Моргенштерн пояснил, что не был готов к серьезным отношениям. Он подчеркнул, что любит и уважает Василенко, несмотря на разрыв.

Ранее рэпер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой Диларой Зинатуллиной. Он признался, что они редко ругались, но жили, как соседи.