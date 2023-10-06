Уехавшая из России певица Монеточка продала квартиру в центре Москвы

Свою квартиру в центре Москвы в Басманном районе продала певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана иноагентом в РФ). Покупателем стал 43-летний режиссер Герман Могилевский с женой Оксаной, сообщает Mash.

По данным источника, артистке удалось продать квартиру по цене 30 миллионов рублей, что на 10 миллионов больше, чем она стоила изначально. Внутри исполнительница сделала дизайнерский ремонт, благодаря чему жилье удалось продать дороже.

Недвижимость площадью 60 квадратных метров находится в доме 1914 года постройки.