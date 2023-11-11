Молодильные яблоки заказывали? Продукты, которые не позволят возрасту взять верх, назвала «Известиям» гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева.

По словам врача, уберегает от преждевременного старения, помогает заживлению ран и препятствует облысению антиоксидант — глутатион. Вырабатывать его помогает альфа-липоевая кислота. Но и ее синтез замедляется с возрастом, поэтому необходимо, чтобы она поступала в организм с едой. В таком случае в рацион стоит добавить молоко, рис, печень, сердце, почки, горох, фасоль, грибы, бананы, шпинат и брокколи.

Замедлить старение, укрепить иммунитет, сохранить зрение и помочь в сжигании жира способна линоленовая кислота. Она содержится лососе, скумбрии, сардинах, сельди, грецких орехах, сое и льняном масле.

Для красоты важно избегать дефицита витамина С, которым богаты свежие овощи, фрукты, квашеная капуста и шиповник. Угри, высыпания в виде мелких пупырышков, сухость локтей, раннее старение кожи с образованием морщин провоцирует недостаток витамина А. Чтобы восполнить его, следует есть говяжью печень, сырую морковь, печень трески, курагу, сливочное масло и зелень.

Ранее был назван прием, который поможет сохранить молодость мозга! Врач Мосли раскрыл секрет.