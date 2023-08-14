Молодая жена Петросяна объяснила нежелание брать его фамилию

Молодая жена 77-летнего юмориста Евгения Петросяна, 34-летняя Татьяна Брухунова объяснила свое нежелание брать его фамилию. Своим мнением она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram-сториз (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На вопрос интернет-пользователей о том, почему Брухунова отказалась менять свою девичью фамилию после замужества она ответила «Зачем? Я дочь своего отца. И носить ее (девичью фамилию — прим. «Мосленты онлайн») буду до последнего дня своей жизни».

В своем блоге она также отметила, что традицию смены фамилии после замужества считает устаревшей.