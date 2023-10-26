Определены трендовые осенью и зимой 2023-2024 модели джинсов

Трендовые осенью и зимой 2023-2024 модели джинсов определили для материала «Газеты.Ru» представители российского бренда одежды Gloria Jeans.

«Настоящими звездами сезона осень-зима 2023/24 станут креативные вариации на тему классики. Особые приметы остромодных джинсов — гранжевые потертости и варка с винтажным эффектом, необработанные края, необычные детали-"франкенштейны"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «франкенштейны» — это модели в стиле пэчворк, собранные из лоскутов денима разных цветов. Кроме того, актуальны в этом и следующем сезонах будут карго и «парашюты» — объемные джинсы с низом-трансформером. При этом брюки должны быть не объемными, а подчеркивающими фигуру.

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