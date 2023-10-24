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18:50, 24 октября 2023
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Многодетная Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

Многодетная Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

© Кадр: @samoylovaoxana

Многодетная мать, модель и блогер Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике. Селфи-видео она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Вы тоже думаете, что у меня сделана операция? Я не про грудь, а про талию и бедра», — написала блогерша. Самойлова снимает себя в зеркало: чтобы продемонстрировать свою фигуру, она надела купальник мятного цвета, а волосы собрала в пучок.

Ранее многодетная Оксана Самойлова в латексе снова примерила роль беременной.

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