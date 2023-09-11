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04:01, 11 сентября 2023
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Многодетная миссис Россия продемонстрировала фигуру в откровенном наряде

Многодетная миссис Россия продемонстрировала фигуру в откровенном наряде

© Кадр: @polinadibrova

Фигуру в откровенном наряде продемонстрировала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 34-летняя жена телеведущего Дмитрия Диброва, мать троих сыновей, модель, обладательница титула «Миссис Россия 2017» Полина Диброва.

Многодетная знаменитость опубликовала видеозапись со своей тренировки. В кадре она в топе с глубоким декольте и коротких шортах выполняет упражнения с семикилограммовыми гантелями.

«Немного о том, как я привожу нервишки в порядок», — подписала ролик она.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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