«Я слышал много насмешек»: Костомаров признался в буллинге

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров признался, что в детстве был жертвой буллинга. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Я хотел заниматься спортом, но меня не взяли в гимнастику и плавание. Решил: ладно, пойду в фигурное катание. В детстве слышал много насмешек, ведь это "девчачий" вид спорта. Поэтому часто врал, что занимаюсь хоккеем», — рассказал спортсмен.

Насмешки прекратились, когда Костомаров добился успеха и начал получать медали.

В январе 2023 года фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза ему сделали несколько операций по ампутации конечностей. Недавно олимпийский чемпион раскрыл слова жены, которые помогли ему выжить.