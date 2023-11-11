«Мне и моим близким угрожали расправой» Асмус рассказала о травле после съемок в скандальном фильме

Актриса Кристина Асмус рассказала о травле после съемок в скандальном фильме «Текст». Личными переживаниями артистка поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам артистки, в 2019 году после выхода кинокартины она подверглась жесткой критике, которая не утихает по сей день. «Людей настолько понесло, что мне и мои близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны. Я стала героиней тысяч жестких порнографических мемов и роликов. За мной следили и в деталях рассказывали план мести…» — призналась знаменитость.

Асмус отметила, что вторая волна хейта в ее адрес началась после расставания с комиком Гариком Харламовым. По словам звезды, многие связали ее развод со съемками в фильме «Текст» и продолжали травить.