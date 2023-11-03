Сколько стоит жизнь в Дубае? Цены вас шокируют!

Шокирующими данными о стоимости жизни в Дубае поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) блогер Александра Митрошина. Москвичка переехала в ОАЭ больше года назад.

«Обожаю Дубай! Очень комфортный, стильный и развитый город!» — заявила она.

Митрошина рассказала, что аренда однокомнатной квартиры в районе Бизнес-Бэй — рядом с крупнейшим ТРЦ в мире «Дубай Молл» и высочайшим небоскребом «Бурдж-Халифа» — обходится ей в 400 000 рублей в месяц. В стоимость аренды входит парковочное место, спортзал и бассейн.

Чтобы закупить продукты на пару дней, требуется порядка 9000 тысяч рублей. За 8750 рублей она купила рыбу, яйца, зелень, хлеб, масло и фрукты.

Завтрак в кафе на одного стоит в среднем 3750 рублей, просто выпить кофе или матчу можно за 1600 рублей.

Сим-карта на месяц с 22 гигабайтами интернета для человека без ВНЖ — 5300 рублей, прием ортодонта — 25 000 рублей, индивидуальное занятие по танцам — 8750 рублей, а абонемент на восемь занятий — 50000 рублей. Трехчасовая прогулка на яхте стоит 55000 рублей, вне зависимости от количества людей, а покупка книги в «Дубай Молле» обойдется примерно в 1750 рублей.

Базовый тариф на 25-минутную поездку на такси (за это время можно доехать из одного конца Дубая в другой) — 2000 рублей.