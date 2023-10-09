Опубликовано фото победительницы конкурса «Мисс Россия — 2023»

В Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россия — 2023». Победительницей стала 22-летняя жительница Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Ее фото публикует ТАСС.

Победительница получила титул, корону и один миллион рублей. Кроме того, теперь Голубева сможет представлять Россию на международных конкурсах красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Она отметила, что пока не задумывалась о том, на что потратить денежный приз. Голубева была участницей шоу «Голос-10», учится на пятом курсе в Российской таможенной академии на факультете таможенного дела, а также на втором курсе в Московском государственном институте культуры на факультете музыкального искусства. Помимо музыки и танцев она увлекается мотокроссом.

Всего заявки на участие в конкурсе подали 85 тысяч незамужних жительниц страны в возрасте от 18 до 23 лет и ростом от 173 сантиметров.