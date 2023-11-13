Он был в шоке! Москвич назвал главный минус жизни в Неаполе

Переехавший из Москвы в Неаполь 25-летний диджей Петр назвал интернет-изданию «Мослента» главный минус жизни в курортном городе Италии, от которого сам он был в шоке.

«Главный минус Неаполя — это цифровая отсталость. Правильно говорят, что только потеряв что-то, ты начинаешь по-настоящему это ценить. Так было у меня после отъезда из российской столицы», — признался он.

По словам Петра, в плане цифрового развития Москва опережает европейские города лет на 10-15. Например, в Неаполе до сих пор нет нормальных доставок еды и очень редко встречаются терминалы для оплаты банковскими картами, заявил россиянин.

Ранее о «ссорах» с Москвой рассказала звезда сериала «Папины дочки», актриса Мирослава Карпович. В российскую столицу она переехала в возрасте шести лет.