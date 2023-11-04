Люди
16:00, 04 ноября 2023
1 мин.

Что будет с курсом рубля? Министр финансов дал обнадеживающий прогноз

Что будет с курсом рубля? Министр финансов дал обнадеживающий прогноз

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Обнадеживающий прогноз по курсу рубля дал министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в рамках марафона «Знание.Первые». Его слова цитирует радиостанция «Говорит Москва». «[Рубль] стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше», — заявил Силуанов.

Государственный деятель заявил, что национальная валюта укрепилась из-за мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами. Власти ставят цель сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса, подчеркнул Силуанов.

Ранее невероятное изменение курса доллара предсказал россиянам экономист Александр Разуваев.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.