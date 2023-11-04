Что будет с курсом рубля? Министр финансов дал обнадеживающий прогноз

Обнадеживающий прогноз по курсу рубля дал министр финансов РФ Антон Силуанов на лекции в рамках марафона «Знание.Первые». Его слова цитирует радиостанция «Говорит Москва». «[Рубль] стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше», — заявил Силуанов.

Государственный деятель заявил, что национальная валюта укрепилась из-за мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами. Власти ставят цель сделать колебания курса доллара предсказуемыми для населения и бизнеса, подчеркнул Силуанов.

Ранее невероятное изменение курса доллара предсказал россиянам экономист Александр Разуваев.