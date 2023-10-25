Назван минимальный курс доллара в 2023 году

Минимальный курс доллара до конца 2023 года составит 92 рубля, сообщил агентству «Прайм» экономист Константин Церазов. Он назвал сегодняшнюю ситуацию с национальной валютой «идеальным штилем».

К благоприятным для рубля факторам Церазов отнес высокий уровень ключевой ставки, налоговый период и рост мировых цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, некоторых российских экспортеров обязали продавать валютную выручку, что напрямую поспособствовало падению курса доллара.

«Очевидно, до конца октября мы будем наблюдать продолжающееся укрепление рубля к мировым валютам. Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Вероятно, что до конца года курс будет колебаться в рамках, оптимальных для бюджета и экономики», — рассказал эксперт.

Ранее экономист Юлия Коваленко спрогнозировала курс доллара до конца года.