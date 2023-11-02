Милохин снова получил повестку. Удастся ли избежать призыва на этот раз?

Популярный блогер Даня Милохин снова получил повестку в военкомат, сообщает Telegram-канал Mash. На этот раз уведомление пришло на адрес «TikTok-хауса» (творческое объединение молодых блогеров, проживающих в одном доме прим. Moslenta.Online), где в прошлом звезда интернета снимал свои ролики.

Отмечается, что извещение пришло по адресу на улице Архитектора Райта в подмосковном Красногорске, где Милохин жил до марта 2022 года. После того, как блогер начал принимать участие в сторонних проектах, остальные жильцы «TikTok-хауса» попросили его оттуда съехать. В настоящий момент блогер проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее Милохину также присылали повестку в октябре 2023 года на адрес его родителей в Краснодарском крае. Тогда отец блогера отказался расписываться в ее получении, пишет Mash.