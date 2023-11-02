Даню Милохина могут искалечить. Тиктокер пустился в безумную авантюру

В безумную авантюру пустился известный тиктокер и рэпер Даня Милохин. О том, почему его в ближайшем будущем могут искалечить, он рассказал в интервью математику Эрику Легиону на YouTube-канале «100балльный репетитор».

«Я заинтересовался боями! Все меня хейтят, спрашивают, видел ли я себя… Да, сейчас я не готов! Но посмотрим на меня через два года, друзья. Через два года будет убийца! Я готов вдолгую, мне очень интересно, реально интересно», — заявил Милохин.

Блогер пояснил, что некоторое время назад серьезно задумался, чем еще он может удивить публику. Коллеги предложили неожиданную идею — сделать из него бойца ММА.

«Мы решили, что это будет прикольно: боец с накрашенными ногтями, с сережками, но при этом отлично держит удар. Теперь я каждый день смотрю чужие бои, читаю книги про бои, я даже английский начал учить, чтобы выходить на мировую аудиторию», — рассказал тиктокер.