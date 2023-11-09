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18:30, 09 ноября 2023
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Миллион разных роз для Самойловой. Джиган снова набедокурил?

Миллион разных роз для Самойловой. Джиган снова набедокурил?

© Кадр: @samoylovaoxana

«Миллион» разных роз подарил блогеру и модели Оксане Самойловой ее супруг рэпер Джиган. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), знаменитость опубликовала видео. Пользователи сети предположили, что он вновь набедокурил.

«Потом я проснулась», — написала Самойлова в комментарии к ролику, в котором к ее дому друг за другом идут более десятка мужчин. Они несут в руках корзины с розами, а после в кадре с букетом появляется Джиган. В конце видео супруги обнимаются посреди комнаты, уставленной цветами.

«Я думала похороны», «Пусть каждая девушка на планете получает такое количество цветов», «Чтобы каждая так жила», «Джиган снова что-то натворил?», «Мне очень красиво», «Какая вы счастливая женщина», «Круто», «Какая красота», — написали пользователи сети.

Ранее многодетная Самойлова показала фигуру в бикини.

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