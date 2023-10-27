Известный врач развеял мифы об иммунитете. Теперь понятно, что мы делали не так!

Популярные мифы об иммунитете развеял в своем Telegram-канале известный терапевт и пульмонолог Олег Абакумов.

В первую очередь Абакумов высказался о популярном убеждении в том, что витамин С укрепляет иммунитет. «Да, есть исследования, в ходе которых человек принимал витамин С и вылечивался на полдня быстрее. Но! Это разовая акция, плюс доза была в разы выше, чем мы обычно пьем. Это вредно, ведь витамин С — кислота, он может повысить кислотность желудочного сока и "подарить" кожные высыпания, головокружение и диарею», — предупредил он.

Многие уверены, что в йогуртах есть укрепляющие иммунитет бактерии, поэтому едят их в больших количествах, продолжил врач. На самом деле во многих современных йогуртах много вредного сахара, а живых бактерий совсем нет. Хороший йогурт, по его словам, содержит нормализованное пастеризованное молоко и закваску из термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочной палочки. А сахар, консерванты, стабилизаторы и подобные составляющие ухудшают его качество.

«Из-за лекарств иммунная система ленится работать сама» — привел Абакумов еще один распространенный миф. Он подчеркнул, что современные препараты почти не воздействует на иммунитет напрямую, исключение — иммунодепрессанты, которые назначаются при аутоиммунных заболеваниях и пересадке органов.

«Людям после ОРВИ такую терапию не проводят. А купить препараты без рецепта не получится. Но даже если пройти курс, таблетки не способны навсегда подавить иммунную систему, поскольку она регулируется сама по себе», — объяснил терапевт.