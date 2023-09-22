Врачи развеяли популярные мифы об алкоголе

Популярные мифы об алкоголе развеяли врачи в выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале. Перед зрителями выступили терапевт и телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман.

Сначала медики оценили теорию, согласно которой человек тем сильнее пьянеет, чем больше смешивает разных видов алкоголя. Продеус, сославшись на исследования, заявил, что повышение или понижение градуса при потреблении алкогольных напитков не играет роли. Малышева уточнила, что дело исключительно в количестве выпитого.

Также врачи высказались и относительно гипотезы, предполагающей более быстрое опьянение голодного человека. По их словам, концентрация спиртного в организме не зависит от сытости: еда не влияет на этот показатель. Все дело, опять же, в количестве выпитого алкоголя.

Кроме того, люди заблуждаются, когда считают, что бокал вина или рюмка коньяка положительно влияют на сон. На самом деле, алкоголь ухудшает качества сна, а кроме того, обладает мочегонным эффектом.