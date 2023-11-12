Дай шанс красивой улыбке! Стоматолог развеял мифы о винирах

Дай шанс красивой улыбке! Мифы о винирах развеял в интервью moslenta.online врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

Распространенным заблуждением специалист назвал необходимость коррекции через десять лет после установки. Виниры из керамики не крошатся, не темнеют, не теряют своих свойств и имеют неограниченный срок службы. «Единственное, у самого пациента с течением времени что-то может измениться во рту, поскольку все мы — живые люди: растем, стареем. И тогда может понадобиться определенная коррекция», — сказал он.

За винирами не нужен специальный уход. К ним следует относиться, как к собственным зубам. Еще многие считают, что их установка связана только с эстетическими причинами. На самом деле, показанием может быть, например, повышенная истираемость зубов или слишком серьезные нарушения прикуса, которые другими способами не исправить. В основе мифа о том, что виниры вредят зубам, лежит лишь часть истины. Обтачивание родного зуба для их установки – это составная часть технологии. При этом специалисты стараются максимально сохранить эмаль.

Давидян также сравнил виниры и бывшие некогда модными люминиры, для которых не было необходимости в обточке зубов. «При этом люминиры — штампованные изделия, не способные настолько плотно "обнимать" зуб. Они обеспечат красивый цвет улыбке, но на этом все. Из-за шаблонности эти пластины неплотно прилегают к поверхности эмали и поэтому могут привести к воспалительным процессам в деснах – бактерии попадают в микро зазоры под пластинки и вычистить их оттуда невозможно. Вот как раз люминиры могут потребовать коррекцию по медицинским показаниям», — сказал стоматолог.

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