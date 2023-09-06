Роспотребнадзор перечислил методы борьбы с прокрастинацией

Методы борьбы с прокрастинацией — привычкой откладывать важные дела на потом — перечислили специалисты Роспотребнадзора.

«Желание сделать все в самый последний момент приводит к внутреннему напряжению, развитию чувства вины, тревоги и стресса. Долгосрочное состояние прокрастинации мешает добиваться важных целей и может привести к различным психологическим проблемам и подорвать доверие близких», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы стать эффективнее, нужно ставить перед собой реалистичные цели и четкие дедлайны, рекомендуют эксперты. В процессе выполнения задачи полезно делать регулярные, но короткие перерывы. За каждое решенное дело необходимо себя поощрять, тогда желание расправиться с ними поскорее станет более мотивированным.

«Если прокрастинация становится проблемой, рассмотрите возможность обратиться к специалисту», — добавили в Роспотребнадзоре.