Метеозависимым приготовиться! Надвигаются серьезные магнитные бури

Метеозависимые, приготовьтесь! На Землю надвигаются серьезные магнитные бури, сообщает KP.RU.

Геомагнитный шторм ожидается в ближайшие дни. Его пик придется на 9 ноября. После этого с 10 по 15 ноября будет наблюдаться солнечная активность. Специалисты предполагают, что мощность грядущей бури составит три балла из пяти.

У некоторых людей во время шторма могут наблюдаться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. В указанные даты метеозависимым людям советуют отказаться от спиртного, а также от жирной и острой еды.

Ранее диетолог перечислила опасные для метеозависимых людей продукты.