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17:20, 24 октября 2023
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Раскрыто местонахождение Панина после пьяного скандала в Эстонии

Сан-Франциско

Сан-Франциско

© Фото: Joshua Sortino / Unsplash

Местонахождение актера Алексея Панина раскрывает издание StarHit.ru. Стало известно, что артист переехал в США и на первое время обосновался в Сан-Франциско, после чего планирует перебраться в Лос-Анджелес.

«США. Здравствуй, новый дом!» — поделился 46-летний актер в своем личном блоге.

До этого Панин находится в Эстонии, где устроил пьяный скандал. Перебрав спиртного, он ломился в дома местных жителей. В СМИ сообщали, что из-за этого инцидента артиста могут выдворить из страны. Известно также, что у Панина есть недвижимость в Испании, где он жил, уехав из России.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк уехала из России и назвала Дубай своей второй родиной.

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