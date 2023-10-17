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13:03, 17 октября 2023
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Экс-невесту погибшей звезды сериала «Солдаты» назвали меркантильной дрянью

Экс-невесту погибшей звезды сериала «Солдаты» назвали меркантильной дрянью

© Кадр: сериал «Солдаты»

Знакомая погибшего актера Вячеслава Гришечкина Дарья Некрасова назвала его экс-невесту Диану Бичарову меркантильной дрянью в выпуске ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».

Женщина заявила, что Бичарова встречалась со звездой сериала «Солдаты» только ради выгоды. «Ты взаимодействуешь с известными людьми, с медийными личностями. Он тебе был нужен только как расходный материал», — обратилась к Бичаровой Некрасова.

Некрасова также заявила, что возлюбленная актера манипулировала им и диктовала ему, как выглядеть. «Я занялась здоровьем человека, он похудел на 15 килограммов и вел здоровый образ жизни» — ответила на обвинения Бичарова. Однако Некрасова отметила, что Гришечкин и так чувствовал себя хорошо, а когда ему потребовалась помощь, Бичаровой не было рядом.

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