Экс-невесту погибшей звезды сериала «Солдаты» назвали меркантильной дрянью

Знакомая погибшего актера Вячеслава Гришечкина Дарья Некрасова назвала его экс-невесту Диану Бичарову меркантильной дрянью в выпуске ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».

Женщина заявила, что Бичарова встречалась со звездой сериала «Солдаты» только ради выгоды. «Ты взаимодействуешь с известными людьми, с медийными личностями. Он тебе был нужен только как расходный материал», — обратилась к Бичаровой Некрасова.

Некрасова также заявила, что возлюбленная актера манипулировала им и диктовала ему, как выглядеть. «Я занялась здоровьем человека, он похудел на 15 килограммов и вел здоровый образ жизни» — ответила на обвинения Бичарова. Однако Некрасова отметила, что Гришечкин и так чувствовал себя хорошо, а когда ему потребовалась помощь, Бичаровой не было рядом.