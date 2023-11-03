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20:30, 03 ноября 2023
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Что заставило Меньшову уничтожить любимое детище отца? Всему виной оказались деньги!

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова

© Кадр: Сама Меньшова / YouTube

Киностудию «Жанр» покойного режиссера Владимира Меньшова на Мосфильмовской улице в Москве закрыла его дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова. О том, что заставило ее уничтожить любимое детище отца, рассказывает Shot.

По сведениям канала, всему виной оказались деньги. Киностудия несла серьезные убытки: известно, что в 2021 году сумма потери составила 1,5 миллиона рублей.

Меньшов открыл «Жанр» в 1994 году и руководил студией до самой смерти. Летом 2021 года режиссер скончался от последствий ковида, а владение компанией его дочь разделила с матерью, актрисой Верой Алентовой. Теперь не принесшее успеха предприятие ликвидировано.

«Человек руководил небольшой студией, которая производила фильмы. Теперь этого человека не стало. Студия, которой он занимался, прекратила деятельность. Производство фильмов — это не наша с мамой профильная деятельность. Такая вот скучная проза жизни», — объяснила произошедшее сама Меньшова.

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