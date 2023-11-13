Меньше сахара! Эти продукты помогут побороть тягу к сладкому

Меньше сахара! Продукты, которые помогут побороть тягу к сладкому, в беседе с «Москвой 24» назвала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Прежде всего, эксперт рекомендовала включить в рацион цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курицу, говядину и печень всех животных. Врач также посоветовала вместо сладостей с сахаром есть натуральные фрукты, финики, инжир, курагу, чернослив и цукаты.

Дробление рациона на пять приемов пищи поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладкому, добавила специалист.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала безопасную замену сахару.