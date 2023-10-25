01:10, 25 октября 2023
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Гинеколог раскрыла неочевидную причину раннего наступления менопаузы
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Неочевидную причину раннего наступления менопаузы раскрыли в программе «О самом главном» главврач клинической больницы № 1 «Медси» Татьяна Шаповаленко и вице-президент Российского общества специалистов по гинекологической эндокринологии и менопаузе, кандидат медицинских наук Елена Ермакова.
«Доказано, что у женщин, которые курят, менопауза, как правило, наступает на два года раньше», — сказала врач.
По словам Ермаковой, обычно естественное прекращение менструальных циклов у женщин начинается у женщин после 45 лет, но из-за курения это может случиться раньше. Поэтому гинеколог призвала отказаться от вредной привычки.
Ранее были названы максимально полезные продукты после 40 лет.