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18:01, 26 августа 2023
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Меладзе выставил на продажу дом в элитном поселке на Рублевке

Меладзе выставил на продажу дом в элитном поселке на Рублевке

© Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Дом в элитном коттеджном поселке на Рублевке выставил на продажу продюсер и композитор Константин Меладзе, пишет Telegram-канал Mash. Недвижимость он продает через свою мать, которая подпишет необходимые документы и примет деньги от покупателя.

Меладзе владеет особняком в поселке «Миллениум парк» площадью 700 квадратных метров с хамамом, спортзалом и камином. Мебель ручной работы и обои в доме произведены в Италии.

Впервые композитор пытался продать особняк в феврале 2023 года за 300 миллионов рублей, отмечает источник. Сейчас дом продается за 350 миллионов рублей.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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