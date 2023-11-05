15:00, 05 ноября 2023
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Меладзе впервые вышел в свет после развода. Кто его новая избранница?
© Кадр: Telegram-канал «Неопра, блин!»
Композитор Константин Меладзе впервые вышел в свет после развода с певицей Верой Брежневой. Он появился на концерте своего брата Валерия Меладзе в Берлине, передает Telegram-канал «Неопра, блин!».
На сцене с братьями Меладзе также находилась 22-летняя солистка последнего составы группы «ВИА Гра» София Тарасова. По данным источника, она может быть новой избранницей Константина. Осенью 2023 года композитор и певица выпустили совместную композицию «Почему я?».
Ранее Валерий Меладзе прокомментировал впервые прокомментировал развод брата.