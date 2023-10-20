МЧС предупредило москвичей об опасности

Об опасной погоде экстренно предупредило москвичей Главное управление МЧС по Москве. Сообщается, что в Москве ожидается дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

По информации ведомства, непогода настигнет москвичей с 21:00 20 октября, период предупреждения в силе до 9:00 21октября. В связи с неблагоприятными условиями водителей попросили снизить скорость движения на дорогах, а также избегать опасных маневров и не парковать машины под деревьями.