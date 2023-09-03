Мастер автосервиса угнал BMW Х5 у жительницы Подмосковья

Жительница подмосковного Реутова попросила своего возлюбленного отдать ее автомобиль BMW Х5 в автосервис, после чего машина пропала. Сам молодой человек утверждает, что отдал авто мастеру сервиса «Эдельвейс» в Подольске по имени Максим, передает SHOT.

Как сообщает источник, мастер забрал машину на техосмотр, после чего и машина и сам мастер пропали. Известно, что BMW уехала в направлении Тульской области, ее удалось зафиксировать камерам на трассе М4 «Дон».

На данный момент полиция проверяет молодого человека россиянки и разыскивает того самого Максима. Во время следственных работ стало известно, что парень девушки неоднократно был судим по статьям «Грабеж», «Мошенничество», «Присвоение и растрата». Кроме того, он менял фамилию.