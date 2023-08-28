Слава раскрыла причину расставания с мужем

Певица Слава (Анастасия Сланевская) раскрыла причину расставания с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким, передает издание «СтарХит». О разладе в семье артистка сообщала своим подписчикам в соцсетях в декабре 2022 года.

«У меня было очень много работы, а у него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе», — призналась исполнительница через полгода после конфликта.

Слава отметила, что после этого инцидента она решила расстаться с супругом, однако позже их отношения наладились и чета воссоединилась.