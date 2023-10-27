12:25, 27 октября 2023
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«А говорят, москвичи — сволочи!» Пассажиры метро доказали обратное
Пассажир московского метро упал без сознания на станции «Павелецкая» прямо у подножья эскалатора и парализовал движение людей в час пик. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах несколько пассажиров спешно пришли мужчине на помощь: они пытаются до прибытия скорой самостоятельно реанимировать пострадавшего и делают ему непрямой массаж сердца.
«А говорят, что москвичи сволочи и никому не помогут», «Главное, не переступили через человека», «Страшно», «Спасли?», «По одежде такое ощущение, что молодой парень», — прокомментировали юзеры.
Столичные жители на своем примере доказали, что способны на сострадание.
Ранее москвич разбил стеклянную створку турникета в метро и попал на видео.