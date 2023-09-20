Марат Башаров заявил о скорой свадьбе с молодой актрисой

О скорой свадьбе с молодой актрисой Асей Борисовой заявил на шоу «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1» известный 49-летний российский актер и телеведущий Марат Башаров.

Артист пояснил, что готовится в скором времени сделать предложение своей возлюбленной, которая моложе его на 13 лет. Для него это будет четвертый брак.

Башаров отмечает, что влюбился в Борисову с первого взгляда. Отвечая на вопрос о том, не тревожит ли новую избранницу обнародованные истории о домашнем насилии в предыдущих браках Башарова, сам актер заявил: «Волков бояться — в лес не ходить. Я думаю, она мне просто очень верит».