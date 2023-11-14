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23:30, 14 ноября 2023
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Маньяки одинаковые! Все извращенцы делают это

Маньяки одинаковые! Все извращенцы делают это

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Маньяки одинаковые, заявил «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, сотрудник Лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского. По его словам, все преступники действуют по одной схеме.

«Во-первых, у них есть мания, маниакальное влечение, которое при его удовлетворении приносит высокую психосексуальную разрядку», — рассказал Дворянчиков.

Во-вторых, после совершения преступления маньяк на некоторое время «остывает». В-третьих, всех извращенцев отличает психологическое фантазирование. Такой человек может постоянно мысленно и буквально возвращаться на место преступления и планировать следующий эпизод.

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