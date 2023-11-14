Маньяки одинаковые! Все извращенцы делают это

Маньяки одинаковые, заявил «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, сотрудник Лаборатории судебной сексологии Центра имени Сербского. По его словам, все преступники действуют по одной схеме.

«Во-первых, у них есть мания, маниакальное влечение, которое при его удовлетворении приносит высокую психосексуальную разрядку», — рассказал Дворянчиков.

Во-вторых, после совершения преступления маньяк на некоторое время «остывает». В-третьих, всех извращенцев отличает психологическое фантазирование. Такой человек может постоянно мысленно и буквально возвращаться на место преступления и планировать следующий эпизод.