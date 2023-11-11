Вы удивитесь! Почему лучше не экономить и делать маникюр в салоне? Объяснила «Подмосковье сегодня» мастер маникюра и педикюра Юлия Соколовская.

При самостоятельном маникюре есть риск повреждения ногтевой пластины из-за отсутствия опыта и знаний, отметила специалист. Например, при аппаратной обработке можно случайно пропилить пластину и повредить матрикс — зону роста ногтя. Это чревато его деформацией.

Кроме того, если не стерилизовать инструменты есть риск заражения гепатитом, грибковыми инфекциями и даже ВИЧ. Вероятность повышается, когда предметами маникюра пользуются несколько человек, а они не обрабатываются.

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