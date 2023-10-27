«Мало похож на себя». Лещенко раскрыл правду о здоровье автора хита «Синий туман»

Об ухудшении состояния здоровья автора хита «Синий туман», музыканта Вячеслава Добрынина в YouTube-программе «Откройте, Давид!» рассказал его друг, известный певец Лев Лещенко. По словам именитого артиста, Добрынин «уже мало похож на себя»: он с трудом передвигается и почти не разговаривает.

«Со Славой я прожил жизнь. Мой любимый человек, композитор. К сожалению, он сейчас болен», — раскрыл правду о здоровье Добрынина Лещенко.

Известно, что в 2018 году композитор пережил инсульт: у него были повреждены ткани мозга, а часть тела оказалась парализована.

Ранее невролог назвал способы снизить риски развития инсульта.