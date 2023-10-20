21:05, 20 октября 2023
1 мин.
«Мне повезло»: 53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты поддержания молодости
Дмитрий Маликов
© Кадр: Life.ru
Секреты поддержания молодости в беседе с Life раскрыл 53-летний исполнитель Дмитрий Маликов. В интервью артист признался, что все дело в генетике.
«Просто мне повезло с моей внешностью», — поделился певец. Музыкант также отметил, что нужно заботиться о волосах и поддерживать нормальный вес. С последним пунктом, по словам артиста, ему помогает жена. Для сохранения хорошей формы народный артист также посоветовал высыпаться и не есть на ночь соленого и сладкого.