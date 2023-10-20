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21:05, 20 октября 2023
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«Мне повезло»: 53-летний Дмитрий Маликов раскрыл секреты поддержания молодости

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов

© Кадр: Life.ru

Секреты поддержания молодости в беседе с Life раскрыл 53-летний исполнитель Дмитрий Маликов. В интервью артист признался, что все дело в генетике.

«Просто мне повезло с моей внешностью», — поделился певец. Музыкант также отметил, что нужно заботиться о волосах и поддерживать нормальный вес. С последним пунктом, по словам артиста, ему помогает жена. Для сохранения хорошей формы народный артист также посоветовал высыпаться и не есть на ночь соленого и сладкого.

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