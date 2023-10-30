МакSим обвинила близких людей в предательстве. Во всем виноват квартирный вопрос!

В предательстве обвинила близких людей певица МакSим. В интервью журналисту Надежде Стрелец она заявила, что во всем виноват квартирный вопрос.

По словам артистки, пока она была в коме, коллеги, с которыми она работала много лет, пытались оформить опеку над ее несовершеннолетними дочерями Александрой и Марией.

«За это время просто перевернулся весь мир. Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того, чтобы переоформить на себя имущество», — объяснила МакSим, уточнив, что они даже подделывали ее подпись в документах.

Но когда певица вернулась к нормальной жизни, она не стала требовать объяснений, а просто «отпустила эту ситуацию».

Из открытых источников известно, что в июне 2021 года МакSим попала в реанимацию. Примерно полтора месяца она находилась в состоянии медикаментозного сна. Из больницы звезду выписали в августе того же года.