Максим Галкин вышел на связь из Израиля

Юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом) вышел на связь из Израиля. Ролик он опубликовал на своей странице в запрещенной в стране сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист сообщил, что не уезжал из страны после начала боевых действий и не собирается этого делать в дальнейшем. По его словам, чтобы помочь пострадавшим людям, он принял решение сдать кровь.

«Если бы я служил в армии Израиля и были бы какие-то основания, чтобы я мог пойти и защищать Израиль — я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», — сказал он.

Юморист считает, что россиянам и говорящим по-русски израильтянам важно, что он вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой остался в Израиле.