Макаревич избавился от своей квартиры. У известного музыканта больше нет недвижимости в Москве

Музыкант Андрей Макаревич (признан иностранным агентом) избавился от последней недвижимости в России. Как сообщает SHOT, он лишился квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Таким образом лидер группы «Машина времени» полностью обрубил все концы в стране.

Известно, что артист переписал свою долю в двухкомнатной квартире площадью 56 «квадратов» на своего сына, актера Ивана Макаревича, который продолжает жить и работать на территории России. Жилье расположено в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки. Стоимость квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.

Кроме того, известный музыкант избавился от своего коттеджа в элитном поселке Павлово Истринского района. Стоимость похожих особняков там составляет около 800 миллионов рублей.

Ранее своей последней недвижимости в России лишился юморист Семен Слепаков (признан иностранным агентом).