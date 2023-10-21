«Контрастный душ и гимнастика»: врач назвала способы пережить магнитные бури

Способы пережить магнитные бури без ухудшения состояния назвала RT врач-невролог Екатерина Демьяновская. Она рассказала, что чувствительность к метеорологическим условиям — это расстройство вегетативной нервной системы.

«Даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», — добавила врач.

По словам Демьяновской, стоит заниматься общим укреплением иммунитета, чтобы природные явления не портили самочувствие. Во время перемены погоды или геомагнитной активности могут помочь контрастный душ, гимнастика и физическая активность. Врач также посоветовала делать горячие ванны для ног, посещать сухие сауны и хаммамы — это доказанные рекомендации при борьбе с метеочувствительностью.

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