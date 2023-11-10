Магнитная катастрофа! Самая опасная игрушка попала в кишки двухлетки

Самая опасная игрушка попала в кишки двухлетки. О предотвращении магнитной катастрофы сообщил департамент здравоохранения Москвы.

В детскую больницу имени Башляевой с сообщением о проглоченных мальчиком магнитных шариков из детского конструктора обратились его родители. Они надеялись, что инородный предмет выйдет естественным путем, но спустя несколько дней этого не произошло.

«Правила меняются, когда речь идет о неодимовых магнитах. Они намного сильнее, чем обычные, и способны вступать во взаимодействие, притягивая и сдавливая между собой различные отделы ЖКТ. Это вызывает катастрофические последствия. Даже небольшая задержка в диагностике и медицинском вмешательстве способна привести к сепсису и смерти ребенка», — сказал главный педиатр ДЗМ, главный врач больницы Исмаил Османов.

Ребенка госпитализировали. С помощью рентгенографии врачи увидели, что 16 шариков от магнитного конструктора образовали кольцо. Ему провели пятиминутную операцию и достали конструктор из двенадцатиперстной кишки. Мальчика выписали домой через два дня, он чувствует себя хорошо, но с опасным конструктором больше не играет.

Ранее в миллиметрах от трагедии. Что нашли врачи в пищеводе младенца?